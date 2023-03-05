إعلام الاحتلال: الطيارون "الإسرائيليون" يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأحد ، أن طياري شركة طيران العال "الإسرائيلية" لم يتطوعوا لنقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته إلى العاصمة الإيطالية روما.

ويتوقع أن يتوجه نتنياهو وزوجته إلى روما الخميس المقبل ، حيث سيلتقي برئيس الوزراء الإيطالي ، بحسب موقع "ماكو" ، مضيفًا أنه لا يزال من غير الواضح اليوم من سينقلهما.

يقول الموقع: "في الساعة 14:00 ، طرحت شركة العال مناقصة للطيارين الذين أرادوا المشاركة في الرحلة وتنفيذها ، لكنهم لم ينجحوا في جعل قمرة القيادة مأهولة ".

وبحسب الموقع ، بعد فترة وجيزة من إغلاق العطاء ، أكدت العال أنه لم يتم تحديد طاقم الطائرة بعد بسبب نقص الطيارين المؤهلين في الأسطول.