إعلام الاحتلال: الطيارون "الإسرائيليون" يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:44 م
05 مارس 2023
نتنياهو و زوجته.jpg
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ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأحد ، أن طياري شركة طيران العال "الإسرائيلية" لم يتطوعوا لنقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته إلى العاصمة الإيطالية روما.

ويتوقع أن يتوجه نتنياهو وزوجته إلى روما الخميس المقبل ، حيث سيلتقي برئيس الوزراء الإيطالي ، بحسب موقع "ماكو" ، مضيفًا أنه لا يزال من غير الواضح اليوم من سينقلهما.

يقول الموقع: "في الساعة 14:00 ، طرحت شركة العال مناقصة للطيارين الذين أرادوا المشاركة في الرحلة وتنفيذها ، لكنهم لم ينجحوا في جعل قمرة القيادة مأهولة ".

وبحسب الموقع ، بعد فترة وجيزة من إغلاق العطاء ، أكدت العال أنه لم يتم تحديد طاقم الطائرة بعد بسبب نقص الطيارين المؤهلين في الأسطول.

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