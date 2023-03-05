الجيش اللبناني يجبر دورية إسرائيلية على التراجع بعد خرقها الحدود

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أنه أجبر دورية عسكرية "إسرائيلية" على التراجع عن حدود بلاده الجنوبية بعد خرقها.

وذكر الجيش اللبناني في بيان، أن دورية إسرائيلية “خرقت الخط الأزرق في بلدة عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا”.

وأوضح البيان أن “دورية من الجيش اللبناني حضرت الى المكان وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للتحقق من الخرق، حيث تجري المتابعة والتنسيق مع تلك القوة، وفق البيان ذاته.

و أفاد مصدر أمني لبناني بأن الجنود الإسرائيليين حاولوا وضع سياج شائك داخل الحدود قبل تدخل عناصر الجيش ومنعهم من ذلك.