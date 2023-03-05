بعد تاجيلها..السفير العمادي يزور "تل أبيب" وغزة مساء اليوم

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأحد5/3/2023م" إن السفير القطري محمد العمادي سيزور تل أبيب وقطاع غزة في محاولة لتهدئة الأوضاع الأمنية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وبحسب قناة كان "الإسرائيلية"، فإن السفير القطري محمد العمادي من المتوقع أن يصل إلى تل أبيب مساء اليوم ليلتقي بكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية".

وأضافت :" أن العمادي بعد الانتهاء مع لقاء المسؤولين الإسرائيليين سيتوجه إلى غزة في وقت لاحق وستركز زيارته على محاولة إبعاد القطاع عن دوامة التصعيد خلال شهر رمضان".

وأجل السفير القطري العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة زيارته لقطاع غزة، الأسبوع الماضي، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، بسبب فشل الوساطة القطرية لتهدئة الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وفقاً صحيفة معاريف العبرية