انخفاض كبير على درجات الحرارة غداً الاثنين

من المتوقع أن تتأثر البلاد غداً الاثنين بكتلة هوائية باردة مُندفعة من وسط القارة الأوروبية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

و وفقاً لموقع طقس فلسطين، فيطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة التي تعود لتحوم حول المعدلات السنوية العامة لشهر آذار .

ويسود خلال النهار جو لطيف نهاراً وكميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة، الجو سيصبح بارداً في ساعات الصباح والليل والمساء مع حاجة لجاكيتات.

و يكون الجو غائماً جزئياً يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة باستثناء ارتفاع طفيف على الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو درجة مئوية واحدة. ليلاً ومساءاً وفجراً يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارداً.

و يبقى الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام لشهر آذار. ويسود خلال النهار جو غائم جزئي . ومع المساء والليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة . ويكون الجو بارداً نسبياً الى بارد .

يوم الخميس يبقى لجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى تحوم حول المعدل السنوي العام لشهر آذار. ويسود خلال النهار جو غائم جزئي وبارد نسبي خاصة في الجبال. وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق. ومع المساء والليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة . ويكون الجو بارداً .

و يعتدل الجو يوم الجمعة المقبل، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود خلال النهار جو مشمس ودافئ ومعتدل خاصة في المناطق الغورية والبحر الميت . مع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية العالية. ودافئا نسبياً. والله تعالى اعلى وأعلم.