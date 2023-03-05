بالصور بالتفاصيل: أسعار العمرة من غزة "نار".. فهل هناك من يسجل؟

عام بعد عام.. تتضاعف أسعار العمرة من قطاع غزة للمملكة العربية السعودية عبر معبر رفح البري، ليصل سعرها لأرقام خيالية لا يمكن مقارنتها بالأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع، وظروفهم المعيشية التي بالكاد يستطيعون فيها توفير قوت يومهم مستلزمات حياتهم.

حالة سخط وغضب، عادة ما تنتهي بعد كل مرة تعلن فيها جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، سعر العمرة من القطاع، إلا أن هذه المرة كانت الصدمة كبيرة، بعد نشر قائمة بتسعيرة العمرة خلال شهري شعبان ورمضان التي فاقت حد التصور.

فالتسعيرة الحالية، جاءت في وقت يعاني منه سكان قطاع غزة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض إلى جانب أزمة الرواتب، التي تعصف بالحكومة في رام الله وقطاع غزة وتوقف صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للفقراء.

فقد بلغت سعر العمرة من القطاع خلال شهري شعبان ورمضان مابين 1250 دينار أول شهر شعبان لتصل إلى 1650 دينار في نهاية شهر رمضان المبارك.

وتنتظم رحلات العمرة لسكان قطاع غزة هذا الموسم بواقع رحلتين شهريًا، وعلى متن كل رحلة 600 معتمر، بتسعيرة تبلغ 1170 دينارًا لكل معتمر، حسب ما أعلنته وزارة الأوقاف سابقًا.

أسعار رحلات العمرة

وأعلن أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أسعار رحلات العمرة لشهري مارس/ آذار الجاري، وأبريل نيسان المقبل.

وأكد أصحاب الشركات في بيان صحفي، أن سعر العمرة في رحلة 6/3/2023، هو 1250 دينار أردني.

وأشاروا إلى أن سعر رحلة العمرة يوم 20/3/2023، هو 1340دينارا أردني، فيما ستكون سعر رحلة 27/3/2023، هو 1450 دينارا أردني.

وأوضح أصحاب الشركات أن سعر العمرة في رحلة 3/4/2023، هي 1550 دينارا أردني لمدة أسبوعين، و1800 دينار لمدة شهر كامل.

ولفتوا إلى أن سعر رحلة 10/4/2023، والتي توافق التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، ستكون بسعر 1650 دينارا أدرني.

تفاصيل ارتفاع السعر

عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أوضح أن ارتفاع الأسعار يعود لطبيعة الشهرين شعبان ورمضان، حيث تزداد الأعداد المقبلة على العمرة من كل دول العالم.

وبين في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه خلال شهر شعبان تزيد سعر التذاكر 50 دولار لترتفع من 410 دولار إلى 460 دولار خلال شهر رمضان وترتفع لـ560 دولار في شهر رمضان المبارك.

وأوضح، أن الفنادق ترتفع أسعارها كذلك في مكة والمدينة نتيجة الاقبال الشديد على العمرة خاصةً أواخر الشهر الفضيل.

ولفت إلى أن جدول الرحلات كذلك يختلف خلال هذه الفترة بحيث كانت الرحلة العادية 15 يوم، لكن خلال بداية الشهر يكون 15 يوم، وفي نصفه 25 يوم ، وفي العشر أواخر من رمضان يكون هناك 18 يوم، أي زيادة عن الرحلات العادية خمسة أيام.

وأكد أبو مذكور أن هناك اقبال شديد من سكان قطاع غزة على أداء العمرة، ومن الممكن أن يتم الطلب من المصريين بزيادة أعداد الرحلات خلال الفترة القادمة.

اقبال عالمي على العمرة

عادل صوالحة مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة، عزا سبب اختلاف تسعيرة العمرة خلال شهري شعبان ورمضان إلى أن عدد كبير من العالم الإسلامي يحبون الاعتمار في هذه الأشهر ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن والطيران.

وأوضح أن ارتفاع أسعار السكن في مكة والمدينة وتذاكر الطيران وأجور النقل الداخلي وأتعاب مؤسسة الطوافة والزمامة هي السبب في ارتفاع تسعيرة الحج عن الأعوام السابقة.

وبين الصوالحة أن الوزارة تقدم في كل عام تحليل لمبلغ تسعيرة الحج نوضح فيه بالتفصيل المصروفات والخدمات المقدمة وقيمتها.



