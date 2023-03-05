غزة: الأوقاف تكشف الموعد المتوقع لقرعة الحج وعدد المسجلين

توقع مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عادل الصوالحة، اليوم الأحد 5/3/2023، الموعد المحدد لإجراء قرعة الحج للعام الحالي 2023.

وكشف الصوالحة في تصريح صحفي، أن عدد المسجلين هذا العام وصل إلى 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم.

وبخصوص دفع مبلغ 1500 دينار، أوضح الصوالحة أن هذا المبلغ تم رصده بقرار لجنة الحج لإثبات جدية وقدرة المسجلين، ونعمل ليل نهار لإجراء القرعة.

وتوقع الصوالحة، أن تكون القرعة السبت القادم، وستجري القرعة هذا العام على 1900 اسم والسنة القادمة 2500 اسم، وبمجرد الانتهاء من القرعة سيتم إرجاع الأموال لمن لم يحالفهم الحظ لهذا العام.

وأكد، أن الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج مطلقاً باستثناء "المحرم" أو المرافقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال استنكف أي أحد من المسجلين عن الخروج يتم اختيار الاسم التالي له في القرعة مباشرة.