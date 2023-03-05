مسؤول بالتعليم يوضح بشأن تأجيل الامتحانات والحذف من المنهاج

أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم محمد عواد، اليوم الأحد 5/3/2023، أن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" سيكون له تداعيات خطيرة من حيث القبول الجامعي في جامعات العالم، كما أن الحذف في المنهاج قد يؤثر على مكانة الامتحان.

وأعرب عواد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، عن أمله في أن يتم تجاوز وحل الأزمة القائمة مع المعلمين، وأن يعود الدوام الكامل سريعًا.

ووصف عواد، الوضع في المدارس بالصعب والخطير.

وأكد على ضرورة أن تجري امتحانات الثانوية العامة في وقتها وأن يتم إيجاد طرق وبدائل تضمن حقوق الطلبة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من السيناريوهات للحفاظ على حقوق الطلبة.