القائد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي لولاية ثانية

جددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيعتها وثقتها بالأمين العام الحالي القائد زياد النخالة، خلال الانتخابات التي نظمتها الحركة لاختيار أمينها العام وأعضاء مكتبها السياسي في انتخابات شملت قطاع غزة والخارج.

وأكد المكتب الإعلامي للحركة، في تصريح صحفي وصل مراسلنا نسخة منه: "انتخاب القائد زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية".

وفاز كل من (الدكتور يوسف الحساينة والشيخ نافذ عزام والدكتور وليد القططي والدكتور أحمد المدلل والأستاذ محمد حميد في قطاع غزة فيما فاز عن الخارج كل من ( أكرم العجوري والدكتور محمد الهندي وإحسان أبو عطايا وعلي شاهين).

وكانت الحركة عقدت أمس السبت، انتخابات مكتبها السياسي للسنوات الأربع المقبلة.











