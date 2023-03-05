بالفيديو والصور قوات الاحتلال تعتقل شابين بعد محاصرة منزل في بلدة يتما بنابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، شابين فلسطينيين بعد محاصرة منزل في بلدة يتما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية اعتقلت شابين من عائلة النجار بعد محاصرة منزلاً لأكثر من ثلث ساعة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وقالت المصادر: إن "القوات كبلت المعتقلين بروابط وأعصمت أعينهم خلال اعتقالهم وسحبهم داخل الجيبات بالقوة"، مشيرةً إلى أن القوات المقتحمة عاثت خرابًا بممتلكات و "عفش" البيت.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات اقتحامات متتالية داخل قرى ومدن الضفة والقدس، يتخللها اطلاق نار وقنابل غاز خانقة واعتقال مواطنين، فيما يتصدى مقاومون تلك الاقتحامات باشتباكات مسلحة.