إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في الخليل

أصيب، فجر الأحد، مستوطنًا بعملية اطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، إصابة مستوطن بجراح بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حجاي" المقامة على أراضي المواطنين عنوةً، جنوب المحافظة.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن، أمس، إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار بالقرب من هذه المستوطنة الواقعة شرق مدينة دورا.

يُشار إلى أن عمليات فدائية موزعة على عمليات إطلاق نار ودهس وطعن تم تنفيذها، مؤخرًا، من شبان ومقاومين ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة والقدس، أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات.

تأتي هذه العمليات المتصاعدة لا سيما الفردية التي تخشى منها سلطات الاحتلال نظرًا لنجاعتها، في ظل استمرار جرائم العدو الإنسانية ضد الشعب الفلسطينيين الأعزل وممتلكاته داخل قراهم ومدنهم.