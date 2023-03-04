مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالرصاص شمال الخليل

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت4/3/2023م، قوة من جيش الاحتلال قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة الخليل في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر محلية:" إن عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب ستوطنة "كرمي تسور" في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل"، مبينة أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف حتي اللحظة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة أوضاعاً أمنية صعبة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى، وما يصاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال المئات، وهو ما دفع المقاومون لاستهداف جنود الاحتلال في تلك المناطق ردا على الجرائم المتكررة بحق الفلسطينيين.