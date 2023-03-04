مشعل: مقبلون على أيام ساخنة والأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان

أكد رئيس حركة حماس اقليم الخارج خالد مشعل، مساء اليوم السبت4/3/2023م، أن الاحتلال لم يجلب للدول العربية سوى الخراب نتيجة العلاقة السياسية معه.

وقال مشعل في لقاء الكتروني:" هذه الحكومة لها ثلاثة عناوين في أجندتها: الأول حسم الصراع على القدس والأقصى والضفة الغربية"، مؤكداً أن السلام لا يتحقق بدون حرب ولن يدوم دون قوة تحميه.

وأضاف:" التطبيع مضرّ بالتاريخ والحاضر ومكانة الأمة، والأمن القومي لشعوب المنطقة والتطبيع يهدف التخريب في بلاد العرب، والتطبيع طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وأردف:" يجب على الفلسطينيين التوحد في أرض المعركة، والميدان يوحدنا، وأمام حكومة البلطجيين لا بدّ من توحدنا، كما توحدت المقاومة في نابلس وجنين وغزة وغيرها"، لافتاً إلى الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان ونحن مقبلون على أيام ساخنة

ووجه رئيس حماس في الخارج رسالة للمطبعين قائلاً: "أقول للمطبعين الاحتلال غراب لن يجركم الا لجيف الكلاب".