بماذا نصح ميسي وسواريز "نيمار" قبل الانتقال لباريس سان جيرمان؟

كشف الأوروغواياني لويس سواريز، نجم برشلونة السابق، عن حوار سري أجراه مع زميليه السابقين ليونيل ميسي ونيمار عام 2017، قبل انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية.

وانضم نيمار إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، صيف 2017، قادما من برشلونة صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، بتفعيل الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو، وهو ما سمي حينها "صفقة القرن".

وقال سواريز، خلال حوار أجراه مع صحيفة "placar" البرازيلية: "أخبرنا نيمار: إذا كنت ترغب في الفوز بكل شيء، ابق معنا.. لقد وافق، لكن بالنظر إلى المقربين منه، كان من الصعب السيطرة على الأمور".

وأضاف: "نصحنا نيمار كأصدقاء بالبقاء، لكن عائلته قررت الرحيل.. وعندها نصحناه بالانتقال إلى إنجلترا.. هناك مانشستر سيتي وكرة قدم جيدة، لكن لماذا فرنسا؟".

وتابع: "قلنا لنيمار: خسرنا لأننا كنا سيئين، لكن هذا سيتغير، سيأتي لاعبون جدد.. كان يستمع إلينا ويقول (نعم.. نعم.. أريد البقاء)".

واختتم: "بالنسبة لنا، كان ميسي الأفضل في العالم، وبالنسبة لي كان نيمار رقم 2.. وأرى أنه (نيمار) كان ليفوز بالكرة الذهبية إذا بقي مع برشلونة".

وتحدث سواريز كيف ساعده ميسي ونيمار على هزيمة رونالدو في سباق هداف الدوري الإسباني، حيث تركا له ركلات جزاء ومررا له أكثر من تمريرة حاسمة خلال الموسم (2015-2016).