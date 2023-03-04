السفير الأمريكي لـ"سموتريتش": "أنت شخص غبي"

علق السفير الأمريكي توم نيدس في "إسرائيل"، مساء اليوم السبت4/3/2023م، على تصريحات وزير المالية "الإسرائيلي"، بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها "لمحو" قرية حوارة الفلسطينية.

وقال توم نيدس في تصريح صحفي:"أنا غاضب حقًا منه ، إنه غبي. لديه رحلة إلى واشنطن مع داني نوح ، ولو كان بإستطاعتي ، لطردته من الطائرة ".

وفي نفس السياق، أكدت الولايات المتحدة أن وزير المالية الإسرائيلي "بتسليئيل سموتريتش" شخصية غير مرغوب فيها في واشنطن، على خلفية تصريحاته الداعية لمحو قرية حوارة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن "بتسليئيل سموتريتش" دعا لمحو بلدة حوارة في مدينة نابلس، وطالب جيش الاحتلال بالقيام بذلك، الأمر الذي ولد حالة من الغضب الدولي العام على تصريحاته التي وصفها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأنها "تحريض على العنف والعداء".