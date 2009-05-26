نتنياهو يتعهد بضخ سيولة مالية لبنوك غزة لتغطية رواتب موظفي السلطة الفلسطينية

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

أكدت مصادر تعمل في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لموقع "يديعوت أحرنوت" على الإنترنت، أن "إسرائيل ستواصل تحويل الأموال الخاصة بدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة من عائدات الجمارك التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية".

ووفقاً لتقرير سياسي أمني تم إعداده بتاريخ 19 من الشهر الجاري فيما يتعلق بتحويل إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية لغزة بهدف دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع، فقد اتضح بأنه لا يوجد نقص في السيولة المالية في البنوك.

وأوضح التقرير أن بنوك قطاع غزة فيها أموال كافية لدفع رواتب موظفي السلطة حتى لو لم تقم إسرائيل بتحويل أموال لها.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الفلسطينية في غزة نجحت بدفع رواتب موظفي السلطة في شهر آذار/ مارس المنصرم قبل أن تحول إسرائيل 50 مليون شيكل لغزة، كما أنها دفعت رواتب شهر إبريل/ نيسان في اليوم السابع من هذا شهر مايو/ أيار الجاري.

من جانب، آخر أشار التقرير إلى أن حكومة "حماس" في غزة تدفع لموظفيها شهرياً 61 مليون شيكل لـ 35 ألف موظف.