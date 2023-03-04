الرابطة الإسلامية تعقد لقاءً دينياً بمحافظة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:10 م
04 مارس 2023
الرابطة الإسلامية تعقد لقاءً دينياً بمحافظة غزة.
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

عقدت الرابطة الإسلامية لقاءً دينياً بعنوان "فضل شهر شعبان" وذلك في مكتبها غرب مدينة غزة .

وحضر اللقاء كلاً من:مسؤولة مكتب الرابطة بغزة أ.روان حميد ، الداعية آيات البورنو ، إلى جانبهم  لفيف من كوادر الرابطة الإسلامية وطالبات الجامعات .

وتحدثت البورنو عن  الأيام المباركة في شهر شعبان ،مبينة أنه يتضاعف فيها الأجر و تُغفر فيها السيئات؛ وأشارت إلى أن الذكر و الدعاء يُعد من أفضل الأعمال في شعبان

و شهد اللقاء تفاعل كبير من الطالبات،حيث فتح باب الأسئلة و النقاش .

واختتم اللقاء بحث الطالبات على طاعة الله واستثمار هذه الأيام المباركة بكسب الأجر والثواب.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات