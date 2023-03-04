الرابطة الإسلامية تعقد لقاءً دينياً بمحافظة غزة.

عقدت الرابطة الإسلامية لقاءً دينياً بعنوان "فضل شهر شعبان" وذلك في مكتبها غرب مدينة غزة .

وحضر اللقاء كلاً من:مسؤولة مكتب الرابطة بغزة أ.روان حميد ، الداعية آيات البورنو ، إلى جانبهم لفيف من كوادر الرابطة الإسلامية وطالبات الجامعات .

وتحدثت البورنو عن الأيام المباركة في شهر شعبان ،مبينة أنه يتضاعف فيها الأجر و تُغفر فيها السيئات؛ وأشارت إلى أن الذكر و الدعاء يُعد من أفضل الأعمال في شعبان

و شهد اللقاء تفاعل كبير من الطالبات،حيث فتح باب الأسئلة و النقاش .

واختتم اللقاء بحث الطالبات على طاعة الله واستثمار هذه الأيام المباركة بكسب الأجر والثواب.