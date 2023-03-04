عودة الدوام المدرسي الوجاهي في بلدة حوارة غداً الأحد

أعلنت بلدة حوارة في محافظة نابلس، مساء اليوم السبت4/3/2023م، عودة الدوام المدرسي الوجاهي غداً الأحد 5/3/2023م.

ووفقاً لتصريح صادر عن البلدية، أكدت فيه أن دوام المدارس يوم غد الأحد وجاهي بعد انقطاع دام خمسة أيام وبالتنسيق مع التربية والتعليم.

وتعطلت الدارسة في بلدة حوارة خلال الأيام الماضية اثر الأوضاع الأمنية الصعبة التي عاشتها البلدة نتيجة اعتداءات قطعان المستوطنين بحماية من جنود الاحتلال، أسفرت عن إصابة قرابة الـ500 مواطن من البلدة واستشهاد أحدهم، فضلاً عن تدمير واحراق عشرات المنازل والمركبات والمحال التجارية.