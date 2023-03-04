بالفيديو آرسنال يحقق ريمونتادا تاريخيا على ضيفه بورنموث في الدوري الانجليزي

حقق آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم السبت4/3/2023م، ريمونتادا تاريخيا على ضيفه بورنموث بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية آرسنال توماس بارتي وبن وايت إضافة إلى ريس نيلسون في الوقت القاتل.

وبهذا الفوز أعاد آرسنال الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط من جديد مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد(63، وذلك بعد فوز الأخير على نيوكاسل 2- ليصح رصيده (58).

وفيما يلي مقطع فيديو لاهداف مباراة آرسنال و بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: