5000 امريكي يوقعون على عريضة تطالب بمنع دخول "سموتريتش" لأمريكا

وقع أكثر من 5000 أمريكي على عريضة تطالب المسؤولين الأمريكيين بمنع وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش من دخول الولايات المتحدة وإلغاء تأشيرته.

و تدعو العريضة وزارة الخارجية إلى اتخاذ خطوات تتجاوز مجرد إدانة تصريحات سموتريتش حول الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

كما تدين العريضة الغارات الممنهجة للمستوطنين على البلدات والقرى الفلسطينية ، وانتشار الرعب وإحراق المنازل في بلدات حوارة و بورين وزعترة.

وقالت: "بعد أسبوع فقط من قتل قوات الاحتلال 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 في نابلس في وضح النهار ، خرج سموتريتش للمطالبة بالقضاء على قرية حوارة الفلسطينية".

وليلة الجمعة ، أفادت القناة 12 العبرية بأن الولايات المتحدة أعلنت "سموتريتش" شخص غير مرغوب به في واشنطن في ضوء تصريحه الداعي إلى محو قرية حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "بعد البيان أعلاه ، قررت الولايات المتحدة مقاطعة زيارة سموتريتش لقمة اقتصادية هذا الأسبوع".