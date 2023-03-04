الدفاع الروسية تكشف عن اعداد قتلى الاوكرانيين في محور دونيتسك

كشف وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن اعداد القتلى والاصابات في صفوف الجنود الأوكرانيين جراء القتال العنيف مع الجيش الروسي، أمس، في محور دونيتسك.

وأعلنت الدفاع الروسية، في بيان لها، مقتل نحو 500 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، مشيرةً إلى أنه ف محور خيرسون قضت القوات الروسية على ما يزيد عن 70 جنديًا.

كما دمرت 20 مركبة ونظام مدفعي من "M777" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر، وفق بيان الوزارة.

وأسفرت العمليات الهجومية في اتجاه كوبيانسك عن مقتل 90 جنديًا أوكرانيًا، وأيضًا تدمير دبابة و6 مركبات.

كما وقضت القوات الروسية، على 80 جنديًا ودمرت دبابة ومدرعتين ومدفعين خلال اليوم الماضي، في محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابروجيه، حيث استخدمت الطيران الحربي.

وفي منطقة زابروجيه، تم تدمير مروحية اوكرانية من طراز "Mi-8" بواسطة الدفاعات الجوية الروسية.