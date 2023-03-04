اتحاد العاملين في "الأونروا" يعلن استئناف الاضراب المفتوح عن العمل

أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن استئناف الإضراب في الضفة الغربية والقدس بدءا من اليوم السبت.

وقال الاتحاد في بيان له، إن المفاوضات بينه وبين إدارة الوكالة باءت بالفشل، بسبب عدم احترام الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة.

وأضاف البيان أن إدارة الوكالة لم تلتزم بما طرح من مبادرات لتمديد فترة الحوار والتفاوض بناء على طلب الجهات الراعية.

وأوضح أن إدارة أونروا لم تبد اهتماما ولم تقدم أي خطوة تذكر من أجل التقدم للأمام، وأصرت على الانسحاب من بنود المبادرة.

وأكد الاتحاد على استئناف الاضراب في جميع القطاعات، ويشمل القدس والحرس ومستشفى قلقيلية.