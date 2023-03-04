مواعيد عرض برنامج وطن على وتر 2023 على قناة رؤيا ، ويبحث أكثر من خمسة آلاف شخص من مختلف انحاء دول العربية على محرك جوجل الشهير وغيره من أجل التعرف على مواعيد برنامج وطن ع وتر الذي يقدمه الكوميدي الفلسطيني عماد فراجين وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع ونشر هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على كافة المعلومات التي من خلالها حيث نعكف بشكل دوري من قبل أسبوع على وضع كافة المواضيع المتعلقة في شهر رمضان المبارك وكل ما عليكم الان هو المتابعة حتى النهاية للتعرف على جميع الاجابات .

مواعيد عرض برنامج وطن على وتر 2023 على قناة رؤيا

وفي هذه الفقرة نضع بين ايديكم التفاصيل الكاملة التي توصلكم إلى مواعيد عرض برنامج وطن على وتر 2023 على قناة رؤيا وهو يعرض بشكل يومي في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

ومنذ أربعة عشر عاما ويعرض الفنان الفراجين برنامجه وطن ع وتر الكوميدي على هذه القناة ويحقق ملايين المشاهدات مع تفاعل كبير عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وفيما يلي باقي التفاصيل.

برنامج وطن ع وتر 2023 للفراجين

كما ونشير لكم إلى أن برنامج وطن ع وتر يعد من اخراج المخرج أنس البلبيسي وهو من تأليف عماد فراجين وهو من طاقم العمل: معتصم الفحماوي .

قصة برنامج وطن ع وتر 2023

وحسب بعض المواقع الإخبارية ، فقد تم تصوير بعض من حلقات برنامج وطن ع وتر 2023 في دبي بالإمارات ، وفي الفقرات التالية وضعنا لكم تردد القناة من أجل ضبطته على شاشات التلفاز ومشاهدة هذا البرامج الذي تبلغ عدد حلقاته الثلاثون .

مشاهدة برنامج وطن ع وتر على رؤيا 2023

كما ووضعنا لكم في تردد قناة رؤيا Roya TV على القمر الصناعي: النايل سات وهو على النحو التالي : التردد : 12398 ، معامل الترميز : 27500 ، معامل التصحيح : 5/6 ، الجودة : SD ، الاستقطاب : V ، ويمكن لكم الان ضبطته على الرسيفر بكل سهولة .

وفي ختام مقالاتنا التي شرحنا فيها تفاصيل حول مواعيد عرض برنامج وطن على وتر 2023 على قناة رؤيا نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .