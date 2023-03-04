مصرع "اسرائيليين" اثر تحطم طائرة جنوب النقب

لقي "إسرائيليان" مصرعهما، صباح اليوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة النقب جنوبي الأراضي المحتلة.

وقالت نجمة داوود الحمراء، في بيان، إن "حادثة تحطم طائرة خفيفة في النقب، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين".

وتحطمت الطائرة على مفرق للطرق شمال مدينة بئر السبع واشتعلت فيها النيران، بينما هرعت إلى الموقع سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات كبيرة من الجيش، حيث أغلقت المنطقة بالكامل.

وبين حين وآخر تقع حوادث مشابهة في "إسرائيل". فقبل نحو عامين، أصيب طيار (67 عاما) بجروح وصفت، بالـ"متوسطة" إثر تحطم طائرة خفيفة تستخدم لرش المبيدات في منطقة النقب.

كما لقي "إسرائيليان" مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة في نوفمبر 2020، كانت تحلق بأجواء النقب جنوبي الأراضي المحتلة عام 48، وارتطمت بالأرض في منطقة مفتوحة.