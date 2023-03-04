"مهجة القدس": إصابة الأسير المعزول يعقوب غوادرة بمرض جديد

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 4/3/2023؛ أن الأسير المعزول المجاهد يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة"، أصيب بمرض جديد وهو عبارة عن جرثومة غزت صدره وظهره من الجهة اليسرى، ويعاني على أثر إصابته بهذا المرض من آلام وأوجاع على مدار الساعة ولا يستطيع النوم إلا ساعتين تقريبًا من شدة الآلام.

وأفاد الأسير المجاهد يعقوب قادري في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه يعيش في معاناة بسبب الإهمال الطبي، متمنيًا أنه لو بقيَ وضعه مع مرض السرطان الحميد في الغدة الدرقية فقط، مضيفًا أن أوضاعه الصحية تتراجع منذ نحو عشرة أيام، حيث أصيب بمرض عبارة عن جرثومة غزت الصدر والظهر من الجهة اليسرى من الجسم، وتوجه على أثر ذلك لعيادة سجن عزل ريمونيم المعزول فيه، حيث شاهدوا الدمامل في ظهره وصدره، وورم في الثدي الأيسر، وأخبروه أنه مرض غير خطير لكنه سوف يستمر لمدة شهر، وقاموا بإعطائه عدة مسكنات إلا أنها لا تعمل إلا لبضع ساعات، ويشتد عليه هذا المرض في الليل لدرجة أنه لا يستطيع النوم في الليل إلا حوالي ساعتين تقريبًا.

وطالب الأسير يعقوب عبر رسالته التي وصلت مهجة القدس، بضرورة متابعة ملفه الطبي على كافة المستويات، وضرورة قيام المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بدورها الإنساني وإرسال أطباء مختصين للوقوف على حالته الصحية المتفاقمة والعمل على إرغام سلطات الاحتلال الصهيوني لتقديم العلاج اللازم له وإنهاء عزله التعسفي.

وأوضحت مهجة القدس أن طبيب عيادة سجن ريمونيم كان قد أبلغ الأسير يعقوب قادري منتصف فبراير الماضي بشكل رسمي أن نتيجة الصورة الطبقية التي أجريت له بداية شهر فبراير في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، أظهرت إصابته بسرطان حميد في الغدة الدرقية، وأن الغدة الدرقية مازالت تتضخم وتكبر وأنه يجب إزالة نصفها بواسطة عملية جراحية في الأشهر القادمة دون تحديد موعد معين.