مستوطنون يعتدون على مواطنين في منطقة "الهردش" ببلدة ترقوميا غرب الخليل

أفادت مصادر محلية و شهود عيان بأن مستوطنين اعتدوا اليوم السبت، على المواطنين وأراضيهم في منطقة "الهردش" ببلدة ترقوميا غرب الخليل.

وأوضحت المصادر بأن مجموعة من مستوطني "تيلم" المقامة على أراضي المواطنين في ترقوميا، اعتدت بالضرب على المواطنين من عائلتي قعقور، والمرقطن، حيث تصدى الأهالي لها، وحاولت اقتلاع أشجار الزيتون من أراضيهم.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال عملت على حماية المستوطنين وإرجاعهم الى المستوطنة.

يشار الى ان اعتداءات المستوطنين مستمرة بحق المواطنين في منطقة الهرش، بهدف التوسع الاستيطاني