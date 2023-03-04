سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على تلك الأسعار بالتعاملات الفورية بالأسواق ولقد جاءت على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 4-3-2023

سعر غرام الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء : 381,000 ، مبيع : 386,000 وكان الإغلاق السابق قد وصل 382,000 ليرة .

سعر غرام الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء: 384,000 ، مبيع 388,000 وكان الإغلاق السابق قد وصل 387,000 ليرة .

سعر غرام الذهب عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء 381,000 ، مبيع: 386,000 وكان الإغلاق السابق قد وصل 383,000 ليرة .

سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء 384,000 ، مبيع : 388,000 وكان الإغلاق السابق قد وصل 387,000 ليرة .

ونريد أن ننوه إلى أن هذه الأسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسيبي بسيط .

سعر الذهب اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 417,143 وشراء 416,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 382,381 وشراء 381,857 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 365,000 وشراء 364,500 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 312,857 وشراء 312,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 243,333 وشراء 243,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 208,571 وشراء 208,286 ليرة .

الاونصة وصل عند مستوى بيع 12,973,143 وشراء 12,955,371 ليرة .

الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 2,920,000 وشراء 2,916,000 ليرة .

الكيلو وصل عند مستوى بيع 417,142,857 وشراء 416,571,429 ليرة .