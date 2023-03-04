خلال ساعات: مصرع خمسة مواطنين وإصابة آخرين في 4 حوادث سير بالضفة

لقي خمسة مواطنين مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين جراء أربعة حوادث سير مروعة منفصلة وقعت خلال عدة ساعات بالضفة الغربية.

ووقعت ثلاثة من هذه الحوادث الليلة الماضية، فيما وقع الحادث الرابع صباح اليوم السبت.

وتوفي شاب يبلغ 18 عاما وأصيب اثنان آخران جراء اصطدام سيارة بصخرة في قرية خربثا بني حارث بمحافظة رام الله، الليلة الماضية، الأمر الذي أعقبه وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء حادث آخر مروع وقع على طريق نابلس- رام الله قرب بلدة ترمسعيا، كما وقع حادث ثالث الليلة الماضية أيضا على طريق نابلس قلقيلية، قرب قرية النبي إلياس، وأسفر عن إصابة 14 مواطنا.

وصباح اليوم السبت، وبعد بضع ساعات فقط من الحوادث الثلاثة سالفة الذكر، وقع حادث سير رابع مروع على طريق نابلس رام الله، في منطقة وادي الحرامية أسفر عن وفاة مواطن من بلدة بيت دجن شرق نابلس يبلغ 42 عاما، كما وأصيب اثنان آخران في هذا الحادث.

وكان الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات ذكر في بيان، أن الحادث الذي وقع قرب بلدة ترمسعيا نجم عن تصادم مركبات فلسطينية وإسرائيلية، وأسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين وأن هناك إصابة رابعة بحالة حرجة جراء هذا الحادث.

وأشار العقيد ارزيقات في بيان آخر، أن 14 مواطنا أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة جراء حادث سير وقع بين أربع مركبات على طريق نابلس قلقيلية (قرب قرية النبي الياس)، الليلة الماضية.

وصباح اليوم وقع الحادث الثالث في منطقة وادي الحرامية، على طريق نابلس رام الله بين مركبتين، وأسفر عن عدة إصابات بعضها خطيرة.