د. نعيم: نقل المجر لسفارتها للقدس انتهاك صارخ للشرعية الدولية

أكد رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس في غزة، أن الاعلان عن نية دولة المجر نقل سفارتها إلى القدس، كأول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقوم بذلك، انتهاك صارخ للشرعية الدولية، واعتداء مباشر على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الأصيلة، تتحمل مسؤوليته براغ وحكامها.

وقال نعيم في تصريح صحفي، اليوم السبت: "هذه الخطوة المرفوضة ستساهم بشكل مباشر في مزيد من اشتعال المنطقة، ومطلوب من الاتحاد الأوروبي موقفًا صارمًا تجاه هذه الخطوة، لا سيما أن الاتحاد يفسر مواقفة من القضية الفلسطينية، والتي تعكس عادة ازدواجية المعايير، بالحرص على الإجماع بين أعضائه".

وأضاف :"هذه المزاوجة وتبادل المصالح بين الفاشية والديكتاتورية هنا وفي براغ لن تخدم الأمن والسلم الدوليين، بل ستفتح الباب واسعًا لمزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار".