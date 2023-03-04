مسؤول أمريكي يصف سموتريتش: هــذا شخـــص غبــــي..؟!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 4-3-2023، أن السفير الأمريكي في "إسرائيل" وصف وزير المالية والوزير الثاني لوزارة الحرب الصهيونية بتسأليل سموتريتش بـ"أنه شخص غبي".

وقالت القناة 12العبربة: "السفير الأمريكي في "إسرائيل" توم نيدس قال لمسؤول إسرائيلي عن سموتريتس: "هذا شخص غبي وخلال الفترة المقبلة سيسافر إلى واشنطن وأنوي أن أطرده من الطائرة".

وأضاف نيدس :" هو شخصية غير مرغوب فيها بين الحكومة الأمريكية ولن يلتقي أي مسؤول أمريكي رسمي به".

ويُشار إلى أنه طلبت السفارة الأمريكية في "إسرائيل" عدم التعليق على خبر القناة.