مسؤول أمريكي يصف سموتريتش: هــذا شخـــص غبــــي..؟!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:31 ص
04 مارس 2023
بتسأليل سموتريتش
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 4-3-2023، أن السفير الأمريكي في "إسرائيل" وصف وزير المالية والوزير الثاني لوزارة الحرب الصهيونية بتسأليل سموتريتش بـ"أنه شخص غبي".

وقالت القناة 12العبربة: "السفير الأمريكي في "إسرائيل" توم نيدس قال لمسؤول إسرائيلي عن سموتريتس: "هذا شخص غبي  وخلال الفترة المقبلة سيسافر إلى واشنطن وأنوي أن أطرده من الطائرة".

وأضاف نيدس :" هو شخصية غير مرغوب فيها بين الحكومة الأمريكية ولن يلتقي أي مسؤول أمريكي رسمي به".

ويُشار إلى أنه طلبت السفارة الأمريكية في "إسرائيل" عدم التعليق على خبر القناة.

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