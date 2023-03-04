تفاصيل زلزال جديد يضرب الحدود بين تركيا وسوريا صباح اليوم

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة الحدود بين تركيا وسوريا، صباح اليوم السبت 4 مارس 2023، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وفي التفاصيل، وأفادت مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع اليوم السبت الساعة 03:03 (06:03 بتوقيت موسكو). بعد 14 كيلومترا شمال شرقي مدينة أنطاكيا التركية، ويتركز على عمق 10 كيلومترات، بينما لم ترد أي معلومات عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

يشار إلى أن زلزالا مدمراً ضرب تركيا وسوريا، الشهر الماضي، أدى إلى مقتل نحو 50 ألف شخص، بينما تعرض الآلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.