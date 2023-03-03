محدث بالفيديو والصور مصرع 3 أشخاص في حادث سير مروع بين مركبتين فلسطينية و"إسرائيلية" قرب رام الله

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم و أصيب عدد اخر بجروح، بعضهم بجروح خطيرة،إثر حادث سير وقع بين مركبتين فلسطينية وإسرائيلية قرب مستوطنة "شيلو" على "الشارع 60" بين نابلس ورام الله.

و قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن 3 جثث وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله ومستشفى رفيديا في نابلس، جراء حادث سير وقع على طريق رام الله نابلس قرب بلدة ترمسعيا.

و بحسب قناة "كان" العبرية، فقد أصيب في الحادث مستوطنين اثننين بحالة خطيرة.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، نقلت طفلًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 13 عامًا فاقد الوعي إلى مستشفى "شعاري تسيديك"، بينما تم إجلاء مصاب آخر يبلغ من العمر 40 عاما إلى مستشفى آخر بواسطة مروحية عسكرية.

في حين يعالج الهلال الأحمر الفلسطيني 5 جرحى فلسطينيين من بينهم اثنان فاقدا للوعي.

وذكرت "كان" أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.