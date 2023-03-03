بالفيديو إصابات خطيرة في حادث سير مروع بين مركبتين فلسطينية و"إسرائيلية" قرب رام الله

أفادت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الجمعة ان 5 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بجروح، بينها حالتين وصف بالخطيرة في حادث سير مروع وقع بين عدة مركبات قرب مستوطنة "شيلو"، على الطريق بين نابلس ورام الله.

و بحسب قناة "كان" العبرية، فقد أصيب في الحادث مستوطنين اثننين بحالة خطيرة.

وقالت شرطة الاحتلال إن حادث سير وقع بين مركبة فلسطينية و أخرى "إسرائيلية" أقلت شخصين.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، نقلت طفلًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 13 عامًا فاقد الوعي إلى مستشفى "شعاري تسيديك"، بينما تم إجلاء مصاب آخر يبلغ من العمر 40 عاما إلى مستشفى آخر بواسطة مروحية عسكرية.

في حين يعالج الهلال الأحمر الفلسطيني 5 جرحى فلسطينيين من بينهم اثنان فاقدا للوعي.

وذكرت "كان" أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.