حملة المقاطعة ترحب بموقف المجموعات الإفريقية لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الافريقي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:52 م
03 مارس 2023
الاتحاد الافريقي.
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رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين بموقف المجموعات والمنظمات الافريقية التى رحبت في بيان لها بتعليق عضوية وضع الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الافريقي.

و ثمنت الحملة عالياً وصفهم لهذه الخطوة بأنها الأولى نحو تصحيح الخطأ الفادح في قبول نظام الفصل العنصري والاستيطاني الصهيوني في الاتحاد الافريقي، وتعريتهم للكيان باتهامه بأنه من يقف خلف تأجيج الصراعات والفتن والفساد في القارة ونهب مواردها.

و أكدت الحملة على عمق الترابط والصلة التاريخية والقيمية والنضال بين الشعب الفلسطيني والشعوب الافريقية، والتطلعات المشتركة في تحقيق العدالة، فإنها تدعو جميع الدول الافريقية والأحرار في كل مكان إلى المزيد من العمل والضغط على الاحتلال الصهيوني وداعميه لمحاصرة هذا الكيان غير القانوني العنصري الفاشي وعزله.

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