الأهلي الفلسطيني يتأهل للدوري الممتاز

تأهل فريق الأهلي الفلسطيني لمصاف أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة، عقب فوزه الثمين على المجمع الإسلامي بهدف نظيف.

وحسب المصادر الرياضية المحلية، فقد جاء هدف فوز الأهلي الوحيد عن طريق محمد شبير، ليرفع رصيده للنقطة 45 في المركز الأول، ويحجزه مقعده بدوري الأضواء مجدداً.

وأضافت ان خدمات الشاطئ هزم فريق الأقصى بهدفين لهدف، ليرفع رصيده للنقطة 43 في المركز الثاني.

كما تعادل نماء مع بيت حانون الأهلي برباعية لمثلهما، ليصل للنقطة 42 في المركز الثاني.

ومن المقرر أن يدخل خدمات الشاطئ ونماء في منافسة شرسة الجولة القادمة والأخيرة من أجل خطف بطاقة التأهل الثانية برفقة الأهلي الفلسطيني.