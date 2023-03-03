هبوط أسعار النفط بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أسابيع

أفادت مصادر اقتصادية، اليوم الجمعة، بهبوط أسعار النفط بعد ارتفاعها أمس الخميس في ظل حالة من التفاؤل حول الطلب على الخام من الصين، ورغم التراجع لا تزال الأسعار تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 77.98 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.29% إلى 84.50 دولار للبرميل.

الجدير بالذكر، أن أسعار النفط ارتفعت وسط حالة من التفاؤل بشأن الطلب الصيني، وأغلقت عقود الخام الأمريكي عند 78.16 دولار للبرميل وخام "برنت" عند 84.75 دولار للبرميل.