دول عربية وأجنبية تحظر استيراد لحوم الأبقار البرازيلية

أوقفت إيران والأردن وتايلاند استيراد لحوم الأبقار من البرازيل مؤقتًا بينما تحقق السلطات البرازيلية في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا.

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية، إن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك.

وأضافت أن إيران والأردن وتايلاند "أوقفت مؤقتا واردات لحوم البقر من جميع أنحاء البرازيل، وفرضت روسيا حظرا على لحوم البقر المصدرة من بارا".

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم في بارا مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا.

الجدير بالذكر، أن البرازيل تحقق في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) رُصدت لدى حيوان ذكر يبلغ من العمر 9 سنوات من ولاية بارا. وأدى اكتشاف الحالة، التي أُعلن عنها في 20 فبراير، إلى فرض حظر ذاتي على مبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.

وتشير إلى أنه جرى التخلص من الحيوان، وتنتظر السلطات نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان قد أصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض أم أنها حالة غير نمطية والتي يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.