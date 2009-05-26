زراعة غزة:" ترخيص الآبار ليس لجمع الأموال ولكن لوضع حد لفوضي حفرها العشوائي"

فلسطين اليوم- غزة

أكد الدكتور محمد الآغا وزير الزراعة بحكومة غزة اليوم الثلاثاء، أن هدف الحكومة من ترخيص الآبار وضع حد لفوضي حفر الآبار العشوائية وتنظيم عملية الحفر حسب النظام والقانون، وليس جمع الأموال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع رئيس مصلحة بلديات الساحل منذر الغزالي ورئيس بلدية خان يونس محمد الفرا، لبحث سبل حماية الخزان الجوفي من الاستنزاف.

وجدد الدكتور الآغا حرص الحكومة الفلسطينية على وضع إستراتيجية تضبط إدارة الخزان الجوفي بشكل صحيح، مشدداً على أن الحكومة ستطبق القانون علي الجميع بدون استثناء وتحاسب المخالفين.

وأشار الدكتور الأغا إلى خطة وزارة الزراعة في تقنين استخدامات المياه في الزراعة من خلال استبدال النمط الزراعي الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه بزراعات أخرى ترشد من الاستهلاك، قائلاً:"لا نريد أن يكون هناك صراع في المستقبل بين الزراعة والمياه ".

واعتبر أن العلاقة بين سلطة مياه بلديات الساحل وكافة البلديات والجهات ذات العلاقة "علاقة تكاملية تضمن البقاء والحياة على أرض فلسطين للأجيال اللاحقة.