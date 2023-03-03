هبوط مؤشر أسعار الغذاء العالمية

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، بإنخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في فبراير الماضيبنحو طفيف بنسبة 0.6% عن مستواه في يناير الماضي.

وحسب تقرير المنظمة، فإن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بلغ الشهر الماضي 129.8 نقطة، بانخفاض هامشي بنسبة (0.6 في المائة) عن مستواه المسجل في يناير 2023.

وأوضحت أن المؤشر يواصل تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي، وتراجع المؤشر بما يصل إلى 29.9 نقاط (18.7 في المائة) عن الذروة التي بلغها في مارس 2022.

ولفتت أن المؤشر شهد تراجعا طفيف في مؤشر أسعار الحبوب واللحوم، مما عوض الزيادة الحادة في مؤشر أسعار السكر.