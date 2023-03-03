قوات الاحتلال تهاجم المشاركين بخيمة الإسناد حي البستان بالقدس

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال هاجمت المواطنين المتواجدين في خيمة الإسناد حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وحسب المصادر المقدسية، فقد داهمت قوات الاحتلال خيمة الاعتصام في حي البستان ببلدة سلوان، واعتدت على المصلين، وأبعدتهم عن المكان بالقوة.

الجدير بالذكر، أن عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة في خيمة الإسناد في حي البستان، رفضا لقرارات الاحتلال محاولة تهجير سكانه، لصالح جمعيات استيطانية، وهدم منازل المواطنين هناك.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي بئر أيوب في بلدة سلوان، والتي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام.