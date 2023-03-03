إصابات بالاختناق باقتحام المستوطنين نبع قريوت جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال تصديهم لاقتحام نفذه مستوطنون، لنبع قريوت جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا النبع بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

جدير ذكره أن المستوطنين المتطرفين كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم للنبع، وحطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.