الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 3-3-2023، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، وأغلقت حاجزي "زعترة" و"حوارة" العسكريين أمام حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت متضامنين أجانب ويهود من الدخول إلى بلدة حوارة جنوب المدينة للتضامن مع أهلها، ضد اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحقهم وحق ممتلكاتهم.

وبدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضعة الغربية غسان دغلس: "إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "زعترة" العسكري ومنعت أي مركبة من الدخول باتجاه بلدة حوارة، كما منعت متضامنين أجانب ويهود من دخول البلدة للتضامن مع أهلها، كما أغلقت حاجة حوارة".

وفي ذات الإطار، نفذ مستوطنون متطرفون، اليوم، أعمال عنف وعربدة وسط حوارة عقب اقتحامها، ومحاولة الاعتداء على مركبات المواطنين.