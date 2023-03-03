إضراب شامل في عزون حداداً على الشهيد محمد سليم

نعت العديد من الفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية في بلدة عزون شرق قلقيلية، اليوم الجمعة، الشهيد الفتى محمد نضال سليم (15 عاما).

وكان ارتقى الشهيد سليم، مساء أمس الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي.

ودعت الفعالياتوالقوى، في بيان لها، المواطنين إلى إضراب شامل اليوم حدادا على روح الشهيد، داعية إلى أوسع مشاركة في تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير في البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، عن استشهاد الطفل سليم برصاص الاحتلال الحي في الظهر، وإصابة آخرين، أحدهما بجروح حرجة في الصدر وحالته مستقرة، والآخر بصورة طفيفة في اليد.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أطلقت الرصاص الحي صوب ثلاثة فتية عند مدخل بلدة عزون، ما أدى إلى استشهاد الطفل سليم متأثرا بإصابته الحرجة، وإصابة الآخرين.

وقالت المصادر :"إن الشهيد سليم، طالب في الصف العاشر بمدرسة ذكور عزون الثانوية، ولديه أربعة أشقاء، هو أصغرهم".

جدير ذكره أنه باستشهاد الطفل سليم، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة إلى 68 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و14 طفلاً، وأربعة مسنين، وأسير في معتقلات الاحتلال.