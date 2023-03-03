موسكو تهدّد بصدام بين القوى النوويّة

هدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، مساء أمس الخميس، الولايات المتحدة والدول الغربية، بـ "صدام عسكري مباشر بين القوى النووية"، في حال ازدادت مشاركتهما في الصراع الروسي الأوكراني.

وقال ريابكوف، في تصريحات صحفية بمؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في مدينة جنيف السويسرية، "عندما تتحدث موسكو عن مثل هذه المخاطر، فإن تصريحاتها تفسر على أنها لأغراض دعائية"..

وأضاف : "إننا نعتبر ذلك محاولة من دول الاتحاد الأوروبي للتهرب من حوار صادق يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، بما في ذلك تحرير العالم من عبء التهديدات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل".

وأكد ريابكوف على أن "الخطوات المدمرة" للولايات المتحدة والناتو أدت إلى مشاكل في الهيكل الدولي للحد من التسلح، والذي يستند إلى أربع معاهدات رئيسية، منها معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2002، ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى، التي منها انسحبت واشنطن عام 2019، ومعاهدة الأجواء المفتوحة التي انسحبت منها الولايات المتحدة عام 2020.

وتابع :"روسيا علقت مشاركتها في معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية على خلفية "تجاهل" طلبات تقدمت بها موسكو للإشراف على المنشآت النووية في الولايات المتحدة".

وكانت قد توصلت الولايات المتحدة إلى معاهدة "ستارت" الجديدة مع روسيا في 8 نيسان/ أبريل 2010 ، وتنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 بالمئة، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الإستراتيجية بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع المعاهدات السابقة.