رئيس أركان الجيوش الأمريكية يصل "إسرائيل" اليوم

من المقرر أن يصل رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية إلى "إسرائيل"، اليوم الجمعة، وسيلتقي برئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني هرتسي هاليفي.

وقال موقع واللا العبري: "سيصل رئيس هيئات الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية إلى "تل أبيب"، اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الموساد ديدي بارنياع ووزير الدفاع يوآف غالانت".

من جانبهم، زعم مسؤولون أمنيون "إسرائيليون" أن الأمريكيين منزعجون من الوضع في الضفة الغربية وسيحاولون تعزيز إجراءات التهدئة.

وبحسب مسؤول أمني صهيوني، فإن هذه الزيارة هي زيارة تمهيدية لزيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين.