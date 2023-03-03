مصر تدين التصريحات التحريضية لسموتريتش

أدانت جمهورية مصر العربية، التصريحات التحريضية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة: " ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصبا رسميا".

وأكدت على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.