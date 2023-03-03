الأسير عدنان حسين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الجمعة، أن الأسير عدنان ساري محمد حسين "أبو ساري" (37 عامًا) من مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ودخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 03/03/2004م؛ وأصدرت المحكمة الصهيوني حكمًا عليه بالسجن الفعلي 24 عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

ويُشار إلى أن الأسير المجاهد عدنان حسين ولد بتاريخ 11/01/1986م وهو أعزب؛ وهو شقيق الأسير محمد ساري حسين؛ المحكوم بالسجن لمدة 24 عامًا وهو أيضُا ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ويقبع الشقيقان حاليًا في سجن "رامون".