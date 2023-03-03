لليوم الثامن عشر على التوالي

الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون حالة العصيان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:32 ص
03 مارس 2023
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يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الجمعة 3-3-2023، حالة العصيان والاحتجاج في السجون، ضد الإجراءات العقابية بحقهم من "إدارة سجون الاحتلال" لليوم الثامن عشر على التوالي.

وتشمل هذه الإجراءات اليوم الاعتصام في الساحات بعد صلاة الجمعة وارتداء ملابس السجن "الشاباص" رفضاً لإجراءات "إدارة السجون".

وقال مكتب إعلام الأسرى: "إن الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم الثامن عشر على التوالي، يشملها اليوم إرباك ليلي في تمام الساعة 10 مساءً، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم".

جدير ذكره انه يتعرض الأسرى في سجون الاحتلال لانتهاكات خطيرة تهدد حياتهم، تتمثل في الاعتداء المتكرر عليهم من إدارة السجون وعدم تقديم العلاج اللازم للمرضى، وعزل الأسرى والأسيرات.

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