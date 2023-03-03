سعر صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 3-3-2023

حافظ سعر صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية في التعاملات في الأسواق اليوم الجمعة 3-3-2023، على الارتفاع الذي حققه على سعر صرفه في ختام تعاملات الأسبوع، وذلك بعد الخسائر التي لحقت به الأربعاء الماضي.

ونحرص في "موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل دائم على تقديم أسعار صرف الدولار وباقي العملات، وكافة التغييرات التي تطرأ على أسعارها، وإن كان هناك تحديث على الأسعار أم لا.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات المتداولة في فلسطين، اليوم الجمعة 3-3-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.66

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.16

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.88

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12