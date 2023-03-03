 برشلونة يحقق فوزاً ثميناً على مُضيفه ريال مدريد

حقق فريق برشلونة الإسباني، الليلة الماضية، فوزاً ثميناً على مضيفه ريال مدريد بنتيجة 1-صفر، ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

وبهذا الفوز في مباراة الكلاسيكو يكون فريق برشلونة قد وضع لنفسه قدما في نهائي كأس أسبانيا.

وأهدى ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" بالخطأ هدف المباراة الوحيد لغريمه برشلونة بداية عن طريق خطأ في التمرير من الفرنسي إدواردو كامافينغا.

واستغل لاعبو برشلونة هذه الفرصة بتسديدة اصطدمت بمدافع الميرينغي البرازيلي إيدر ميليتاو وتحولت إلى الشباك عن طريق الخطأ في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" في 5 نيسان/أبريل المقبل ضمن منافسات كأس إسبانيا.