كم وصل سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-3-2023 عيار 21

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ونتيجة إلى قوة الاهتمام عند المتابعين والمهتمين في كل انحاء هذه البلاد التي ترجمت بصورة مباشرة إلى ارتفاع عمليات البحث على جوجل الشهير حيث يطلب الجمهور التعرف على أسعار الذهب في الأردن وقرر فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي تمكنكم في التعرف على ما هو جديد وهو التالي :

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو الآتي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

وجاء اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 41.93 دينار و59.10 دولار .

وجاء سعر الذهب عيار وصل عند مستوى 22 38.43 دينار و54.18 دولار .

وجاء اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 36.69 دينار و51.71 دولار .

وجاء اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 31.44 دينار و44.33 دولار .

وجاء سعر الذهب عيار وصل عند مستوى 14 24.46 دينار و34.47 دولار .

وجاء سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 20.96 دينار و29.55 دولار .

وجاء اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 1,304 دينار و1,838 دولار .

وجاء اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 293.48 دينار و413.71 دولار .

وجاء اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 41,925 دينار و59,100 دولار .

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو الآتي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 مارس 41.95 36.71 31.46 24.47 20.97

28 فبراير 41.70 36.49 31.28 24.33 20.85

27 فبراير 41.47 36.29 31.11 24.19 20.74

26 فبراير 41.34 36.17 31.00 24.11 20.67

25 فبراير 41.34 36.17 31.00 24.11 20.67

24 فبراير 41.33 36.17 31.00 24.11 20.67

23 فبراير 41.61 36.41 31.21 24.27 20.81

22 فبراير 41.65 36.44 31.24 24.30 20.82

21 فبراير 41.89 36.65 31.42 24.43 20.94

20 فبراير 42.02 36.77 31.51 24.51 21.01

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الجمعة 3-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .